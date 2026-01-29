Gli accertamenti sono stati svolti dagli uomini della polizia anticrimine

CATANIA – La polizia ha individuato alcuni dei protagonisti dei disordini avvenuti durante il corteo del 17 maggio 2025 a Catania. Indagini della Digos della Questura hanno permesso di identificare e denunciare “anarco-antagonisti responsabili dei violenti fatti”.

Fatti “caratterizzati da azioni di devastazione, lancio di pietre, petardi, bombe carta, ordigni esplosivi con liquido infiammabile, lanciati tutti ad altezza uomo e indirizzati nei confronti degli agenti in servizio di ordine pubblico, durante la manifestazione promossa dalla Rete No Ddl Sicurezza Catania”.

Le decisioni dopo gli accertamenti dell’anticrimine

Per la tipologia e la gravità dei fatti contestati, il Questore, Giuseppe Bellassai, dopo gli accertamenti della polizia Anticrimine, ha emesso 16 misure di prevenzione personali atipiche: 4 avvisi orali e, nei confronti di non residenti nel capoluogo etneo, 12 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Catania per i prossimi 4 anni.