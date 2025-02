Palermo, Pohjanpalo: “Ci sono cose da correggere, siamo sulla buona strada”

L'attaccante: "Applausi dai tifosi del Cosenza? Momenti di cui essere orgogliosi"

“È stata un’ottima vittoria, anche se il risultato finale (3-0, ndr) non rispecchia del tutto la partita”. Inizia così il commento di Cosenza-Palermo di Joel Pohjanpalo, attaccante dei rosanero al suo secondo gol di fila con maglia del club del capoluogo siciliano.

“Abbiamo faticato nella prima mezz’ora e dobbiamo tenere conto di questo – spiega ai microfoni ufficiali del Palermo -. Dobbiamo fare meglio nella prossima partita. Dopo due pareggi contro Spezia e Mantova, una vittoria così netta fa bene alla mentalità e ci dà positività per le prossime gare. Ci sono cose da correggere, ma siamo sulla strada giusta”.

“Quando arrivi in una nuova squadra ci vuole sempre un po’ di tempo per ambientarsi. In tre gare ho realizzato due gol e un assist. Sono contento della squadra e di come mi ha accolto. Mi sento a mio agio in campo – ha aggiunto Pohjanpalo -. Devo lavorare ancora su alcuni aspetti, per capire meglio le caratteristiche dei miei compagni di squadra”.

Al momento della sostituzione di Pohjanpalo, i tifosi del Cosenza hanno applaudito il centravanti finlandese: “Mi era già successo a Palermo ed è bello vedere quando il pubblico avversario riconosce un’ottima prestazione in campo e applaude il calciatore. I tifosi del Cosenza mi hanno dimostrato il loro rispetto e sono molto felice per questo. Sono i momenti della mia carriera di cui sono orgoglioso”.

“Contro il Brescia sarà una gara difficile perché affronteremo una squadra di grande qualità. Non sarà una partita facile, dobbiamo prepararci bene, vogliamo vincere sempre quando giochiamo in casa. Tutti quelli che lavorano per il Palermo, la squadra e i tifosi hanno lo stesso obiettivo. È molto importante essere sempre positivi, anche nei momento difficili bisogna rimanere uniti. Palermo ha un pubblico importante e numeroso, per tutti gli avversari è difficile giocare qui e dobbiamo sfruttare questa cosa”, ha concluso Pohjanpalo.