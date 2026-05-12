"Si torni ai fasti di un tempo"

PALERMO – “Sono iniziati i lavori di pulizia straordinaria della spiaggia della Costa Sud di Palermo”. Lo comunicano la consigliera comunale Teresa Leto e il consigliere della II Circoscrizione Giovanni Colletti.

“Gli interventi di pulizia della Costa Sud – aggiungono Leto e Colletti – vengono garantiti da quattro anni dall’amministrazione Lagalla grazie agli appostamenti in bilancio necessari. Si tratta ormai di un’azione strutturale, che si ripete ogni anno all’inizio della stagione balneare e che rappresenta un motivo di soddisfazione, anche perché consente di restituire piena fruibilità alla spiaggia in vista dell’estate”.

“Ci siamo battuti in questi anni affinché queste attività fossero assicurate con la giusta continuità. Ricordiamo che un tempo questa parte della costa di Palermo – concludono Leto e Colletti – era un vero fiore all’occhiello: basti pensare ai Bagni Virzì e ai Bagni Italia. Auspichiamo che, grazie agli interventi e alle opere in programma, si possa tornare a quello splendore”.