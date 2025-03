Costa sud, via libera al progetto per il lungomare della Bandita

Il consiglio comunale approva la variante

PALERMO – Via libera alla variante urbanistica relativa al progetto di riqualificazione eco-sostenibile del parco a mare della Bandita. Lo ha stabilito, oggi, il Consiglio comunale approvando all’unanimità e in via definitiva la delibera relativa al parere sulle osservazioni presentate alla variante urbanistica del progetto di riqualificazione ecosostenibile del parco a mare della Bandita.

La delibera, grazie anche a un lavoro accurato fatto con la Commissione urbanistica e con tutte le forze politiche del Consiglio Comunale che hanno permesso di approvare degli specifici emendamenti migliorativi, completa l’iter consiliare di uno dei quattro progetti di riqualificazione della Costa sud.

Adesso, dopo il decreto regionale di approvazione della variante urbanistica, Invitalia procederà alla gara dei lavori per 12 milioni di euro che saranno aggiudicati e realizzati secondo uno stretto cronoprogramma che consentirà la piena realizzazione di questo importante progetto entro giugno 2027.

In particolare, l’atto deliberativo ha sancito il rigoroso principio del rispetto della delicatezza paesaggistica dei luoghi, della verifica dei profili di legittimità degli edifici e garanzia della accessibilità universale, garantendo anche l’equilibrio dei diritti dei residenti, delle attività presenti e soprattutto dei numerosi fruitori che godranno di un nuovo parco a mare lungo la Costa sud connesso alla riqualificazione del porticciolo della Bandita.

Lagalla: “Come cambierà la costa”

“Vogliamo ringraziare il Consiglio comunale – hanno commentato il sindaco Lagalla e gli assessori Carta e Alongi – che ha compiuto un ulteriore importante passo a supporto dell’azione dell’amministrazione per la riqualificazione ambientale della Costa sud, presupposto indispensabile per il successivo processo di complessiva rigenerazione di una importante parte della città che non solo potrà finalmente tornare a godere della salubrità e bellezza del mare e della costa, ma anche potrà rinascere attraverso tutte le attività residenziali, commerciali, sportive, ricettive che scaturiranno dalla bonifica ambientale in corso di avvio e prossima realizzazione. Il prossimo passo – continuano – sarà il completamento della redazione del Pudm a cui seguiranno anche gli atti di pianificazione urbanistica che permetteranno di stimolare la rigenerazione non soltanto del litorale, ma anche dei quartieri che vi si affacciano, riportando qualità, sicurezza, diritti e dinamismo economico in una parte della città che grazie alla ritrovata attrattività e accessibilità non sarà più periferica”. Infine, Lagalla, Carta e Alongi hanno voluto ringraziare gli Uffici per l’accurato lavoro fatto in fase progettuale e procedurale”.

Rini: “Grande attenzione del consiglio”

“Il consiglio comunale di Palermo dimostra ancora una volta grande attenzione per la costa Sud. Grazie al voto unanime di oggi facciamo un grande passo in avanti verso il rilancio di un tratto di costa fondamentale per il futuro di Palermo. Un risultato frutto dell’ottimo lavoro svolto dalla commissione Urbanistica, che ringrazio, e che continuerà a seguire l’iter di un progetto che prevede verde, piste ciclabili, illuminazione, spazi a misura di cittadino, contrastando in modo efficace ogni abusivismo e garantendo la legalità”. Lo dichiara il Presidente della Commissione Urbanistica Antonio Rini.

Fdi: “Occasione di sviluppo”

“La riqualificazione del lungomare della Bandita offrirà alla città un’occasione di sviluppo economico e turistico. Fratelli d’Italia ha voluto fortemente l’approvazione della delibera votata oggi in consiglio comunale, nella convinzione che la costa Sud sia una delle grandi risorse per cambiare il volto di Palermo. Il progetto prevede aree verdi, spazi urbani riqualificati, piste ciclabili, un rinnovato rapporto col mare e posti auto dedicati alle donne in gravidanza. Un segnale importante per una nuova fruizione della città e dei suoi tesori”. Lo dichiarano i consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale: Giuseppe Milazzo, Antonio Rini, Francesco Scarpinato, Tiziana D’Alessandro, Germana Canzoneri, Natale Puma e Teresa Leto.

Terrani: “Rilanciamo la costa”

“Porgo il mio apprezzamento per l’approvazione da parte del Consiglio comunale di Palermo del progetto lungomare Bandita. I lavori miglioreranno la vivibilità e la fruibilità della Costa Sud, attraverso nuove aree pedonali, illuminazione, spazi verdi e depurazione di acque reflue. Questa è l’ennesima conferma dell’attenzione e del lavoro svolto dall’Amministrazione comunale per il rilancio definitivo di questa importante zona della città”. Lo ha dichiarato il consigliere comunale e presidente VII Commissione, Pasquale Terrani.

La nota delle opposizioni

“Come forze di opposizione esprimiamo soddisfazione per il voto odierno, che sancisce e completa un lavoro che abbiamo con convinzione e determinazione portato avanti per mesi. Il nostro obiettivo principale è stato garantire che gli interventi sulla costa sud della città avessero un valore ambientale e sostenibile prioritario. In questo percorso, abbiamo ottenuto risultati importanti, tra cui la verifica della legittimità e la demolizione di tutte le strutture abusive, attraverso un emendamento che abbiamo presentato, votato all’unanimità e oggi confermato e supportato anche dai fondi necessari.

Con gli emendamenti e il voto odierno abbiamo ottenuto la garanzia del valore imprescindibile di legalità e vera riqualificazione ambientale. Inoltre, il voto di oggi ha confermato un’altra delle nostre richieste, anch’essa ottenuta grazie a un emendamento correttivo: la decisione di posizionare i parcheggi sul lato monte di via Messina Marine. Questo intervento, oltre a migliorare la sicurezza e la funzionalità della zona, garantirà la massima fruibilità del parco e del mare, sia dal punto di vista fisico che visivo.

Siamo soddisfatti anche per il fatto che tutto il consiglio comunale ha respinto tutte quelle osservazioni che sembravano più orientate a soddisfare interessi privati che pubblici. In questo modo, abbiamo tutelato l’interesse collettivo e l’ambiente. Infine, vogliamo esprimere il nostro apprezzamento per le richieste della Consulta delle Biciclette, che sono state accolte e che contribuiranno a fare della pista ciclabile un vero e proprio incentivo per l’uso quotidiano delle biciclette come mezzo di trasporto, migliorando la mobilità sostenibile nella nostra città.

In sintesi, il voto di oggi rappresenta un passo avanti per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del nostro patrimonio naturale, senza dimenticare la necessità di garantire legalità e inclusività nei progetti urbani”. Lo hanno dichiarato le consigliere i consiglieri dei gruppi di opposizione in Consiglio comunale.

Federico: “Condivisione del progetto”

“L’approvazione della variante urbanistica relativa al progetto di riqualificazione eco-sostenibile del parco a mare della Bandita è una tappa importante per la rigenerazione e la valorizzazione della Costa Sud di Palermo. La delibera votata dal consiglio comunale ha potuto contare sull’ottimo lavoro svolto dalla Commissione Urbanistica e sancisce il rispetto paesaggistico dell’area e l’ottimale fruizione di residenti, turisti e visitatori. Tutti obiettivi voluti con forza dall’amministrazione comunale e dalla nostra circoscrizione e per i quali c’è stata una condivisione di intenti trasversale in consiglio comunale”. Lo ha detto Giuseppe Federico, presidente della Seconda Circoscrizione.