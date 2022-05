Covid, 2.817 nuovi casi in Sicilia, ancora giù i ricoverati

Stabili i pazienti in terapia intensiva, in calo per il secondo giorno il tasso di positività

LA PANDEMIA

CATANIA – Sono 2.817 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 23.420 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 3.111. Il tasso di positività scende al 12 per cento mentre ieri era al 14,5. La Sicilia è oggi al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 116.344 con un aumento di 1.294 casi. I guariti sono 2.346 mentre le vittime sono 12 portano il totale dei decessi a 10.599. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 848, 10 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 46, lo stesso numero rispetto a ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 735 casi, Catania 693, Messina 962, Siracusa 295, Trapani 311, Ragusa 202, Caltanissetta 160, Agrigento 269, Enna 25.

