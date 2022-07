Catania, il Covid alza la testa: salgono i ricoveri

La mappa del contagio nella provincia etnea secondo i dati del Dasoe

CATANIA – Orologi indietro di più di sei mesi: i numeri della pandemia somigliano sempre di più a quelli di inizio anno, quando ci fu quella che, al momento, è registrata come la più grande ondata dall’inizio dell’era Covid. Non per ospedalizzazioni, ma per numero di contagi e incidenza i numeri raccolti dal Dasoe, il Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione, sembrano fotografare la stessa situazione delle vacanze di Natale, con il virus che circola tantissimo.

La situazione dei contagi in Sicilia

Come sempre, la mappa della pandemia si può trovare nel bollettino in cui il Dasoe confronta, settimana dopo settimana, la presenza del virus tra la popolazione siciliana e la probabilità per ogni persona di contagiarsi. Nell’ultima settimana di rilevazione, quella dal 4 al 10 luglio scorsi, in Sicilia ci sono stati 62.842 nuovi contagi, un aumento di 15.246 persone rispetto alla settimana precedente. In termini percentuali, i positivi sono aumentati del 32 per cento.

A dire quanto il virus stia circolando tra la popolazione, e dunque quanta probabilità ciascuno ha di contagiarsi, sono i dati sull’incidenza. Nell’ultima settimana, in Sicilia l’incidenza è cresciuta fino a 1308 casi ogni 100 mila abitanti, con una crescita rispetto ai 991 ogni 100 mila della settimana precedente.

Dati simili non si registravano nell’isola da gennaio, ovvero dall’ultimo grande picco della pandemia da Coronavirus. Nella settimana dal 3 al 9 gennaio 2022, ad esempio, i nuovi positivi furono 70.437, mentre l’incidenza era di 1455 casi ogni 100 mila abitanti.

Il catanese

La provincia di Catania ha registrato, nell’ultima settimana di rilevazione, 13.745 nuovi positivi, in aumento di 2311 casi rispetto alla settimana precedente di rilevazione. In percentuale, i contagi in più sono stati il 20 per cento. L’incidenza nella provincia etnea è di 1285 casi ogni 100 mila abitanti, in crescita rispetto ai 1069 ogni 100 mila abitanti della settimana precedente.

Anche in questo caso i dati somigliano a un’altra fase della pandemia, quella di gennaio. Sempre nella settimana dal 3 al 9 gennaio 2022, infatti, l’incidenza registrata nel catanese era stata di 1277 casi ogni 100 mila abitanti. Allora i nuovi positivi registrati furono 13.624, ma la crescita dei nuovi contagi da una settimana all’altra era stata ancora maggiore di oggi, con differenze percentuali del 144 per cento.

Le ospedalizzazioni

Ancora in crescita, nell’ultima settimana, le nuove ammissioni in ospedale: il dato complessivo che riguarda la Sicilia è di 686 nuovi recuperati, con un aumento rispetto ai 649 della settimana scorsa. Catania ha registrato 146 nuovi ricoveri: in questo momento il totale degli ospedalizzati è di 200 persone, ovvero lo 0,53 per cento sugli attuali positivi. Tra queste persone, 185 sono state ricoverate in area medica e 15 hanno dovuto essere ammesse in un reparto di terapia intensiva: sono lo 0,04 per cento sul totale degli attuali positivi.

Anche in questo caso i numeri si avvicinano a quelli di inizio gennaio, quando erano superiori di qualche decina: dal 2 al 9 gennaio, infatti, il totale degli ospedalizzati nel catanese era di 254 persone, con 224 ricoverati in area medica e 30 in terapia intensiva.