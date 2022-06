Covid, il ministro della Salute Speranza positivo

Si collegherà in video conferenza per il Consiglio dei ministri in programma oggi

1' DI LETTURA ROMA – “Il ministro Speranza è in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19. Si collegherà in videoconferenza con il Consiglio dei ministri”. Lo ha comunicato l’uffficio stampa del ministero della Salute. Speranza non ha potuto presenziare anche alla conferenza annuale Pgeu – Gpue (Pharmaceutical Group of European Union) prevista per questa mattina. Al suo posto il capo segreteria tecnica del dicastero Antonio Gaudioso.

