I numeri tornano a salire

PALERMO – Il Covid rialza la testa anche in Sicilia e lo dimostrano i dati sulle ospedalizzazioni resi noti dall’Agenas. Stabile al 9%, nell’arco di 24 ore in Italia, l’occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica da parte di pazienti con Covid-19, ma cresce in 12 regioni. In Umbria e in Sicilia raggiunge il 21%.

Le regioni in cui è scattato l’allarme

La percentuale cresce in: Abruzzo (al 9%), Basilicata (14%), Calabria (18%), Campania (10%), Liguria (11%), Marche (8%), Molise (9%), Pa Bolzano (16%), Pa Trento (9%), Sardegna (8%), Sicilia (21%) e Umbria (21%). E’ stabile in Emilia Romagna (10%), Friuli Venezia Giulia (12%), Lazio (9%), Lombardia (7%), Puglia (10%), Piemonte (4%), Toscana (7%), Valle d’Aosta (11%) e Veneto (6%).