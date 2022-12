Covid, ipotesi proroga di 2 mesi: ‘Parere da Roma’

Le parole dell'assessore alla Salute, Giovanna Volo.

“In giunta abbiamo affrontato l’ipotesi di una proroga di due mesi, ma è stato giudicato preferibile, per sicurezza generale, procedere con un ulteriore approfondimento, anche e soprattutto col ministero, così da identificare una strategia che sia amministrativamente e legislativamente percorribile”. Così, l’assessore alla Salute, Giovanna Volo, sulla vicenda del personale amministrativo dell’emergenza Covid.

Se, infatti, la proroga per il personale sanitario è scontata, diverso appare il discorso per gli amministrativi. Di certa c’è la volontà politica del governo regionale e del presidente Renato Schifani, di creare le premesse per un prolungamento dell’esperienza che riguarderà i lavoratori. Le strutture commissariali, invece, termineranno il loro percorso il prossimo 31 dicembre. (rp)