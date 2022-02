Covid, la denuncia di Cracolici: ‘Quei posti letto non esistono’

L'intervento del parlamentare Pd.

“Quello che ho sentito in commissione Sanità è agghiacciante: siamo di fronte all’ammissione del fallimento della gestione dell’emergenza Covid in Sicilia da parte del governo regionale”. Lo dice, in una nota, Antonello Cracolici parlamentare regionale del Partito Democratico e componente della commissione Sanità dell’Ars che si è riunita oggi alla presenza, tra gli altri, dell’ingegnere Mario la Rocca dirigente generale dell’assessorato alla Salute.

“E’ stato dichiarato – aggiunge Cracolici – che sul sito della Regione vengono comunicati come operativi posti letto di terapia intensiva che però non risultano attivi sulla piattaforma Gecos. In pratica la Regione siciliana dichiara sul proprio sito istituzionale posti letto che nella realtà non esistono. Come se non bastasse – aggiunge – lo stesso dirigente La Rocca ha anche dichiarato che risultato essere stati ricoverati in reparti Covid pazienti anche in assenza di dichiarata positività al tampone. Stiamo superando il limite della decenza nella gestione della sanità. E’ ormai chiaro – conclude Cracolici – che sia per i credenti che per i non credenti l’unica possibilità resta quella di rivolgersi a Gesù Cristo”.