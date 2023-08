Covid, lieve aumento dei casi: basso l’impatto sugli ospedali

L'incidenza più elevata è stata riportata in Sardegna

ROMA – Ancora un lieve aumento, per la terza settimana consecutiva, dell’incidenza dei casi di Covid in Italia e dell’indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero. Quest’ultimo al primo agosto 2023 è stato pari a 1,14 (1,02 – 1,27), in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (Rt 1,07 al 25 luglio 2023). Lo indica l’ultimo monitoraggio settimanale dell’Iss che Ansa ha potuto consultare.

“È complessivamente basso l’impatto sugli ospedali, con un tasso di occupazione dei posti letto stabile sia nelle aree mediche che nelle terapie intensive”, si legge nel documento. I dati della Sorveglianza Integrata Covid-19 dell’Iss, nel periodo 31/07/2023-06/08/2023, mostrano una incidenza dei casi diagnosticati e segnalati pari a 10 casi per 100.000 abitanti, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (24/07/2023-30/07/2023), in cui l’incidenza era 8 casi per 100.000 abitanti. L’incidenza settimanale è in lieve aumento nella maggior parte delle Regioni e province autonome con valori non superiori a 25 casi per 100.000 abitanti.

L’incidenza più elevata è stata riportata in Sardegna (24 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa in Basilicata (3 casi per 100.000 abitanti). La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti è la fascia sopra i 90 anni (23 casi per 100.000 abitanti), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente.