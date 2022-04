Covid, lockdown senza precedenti a Shanghai: case sigillate

Le porte delle abitazioni sono chiuse con lucchetti o con del nastro adesivo

“Se ha pensato che Wuhan nel 2020 era una brutta situazione, benvenuto a Shanghai nel 2022”. Ha esordito così il corrispodente della Cnn nella metropoli cinese il suo servizio sulle nuove misure anti-Covid in vigore da due settimane.

“È un lockdown senza precedenti”, ha spiegato David Culver raccontando che due giorni fa le autorità sanitarie di Shanghai sono arrivate a casa sua e hanno sigillato la porta con del nastro adesivo. “Non posso uscire, a meno che non voglia rischiare delle sanzioni”, ha detto il giornalista. Tutte le case del suo quartiere sono state sigillate. In alcuni casi, soprattutto in presenza di persone positive al coronavirus, le autorità hanno usato i lucchetti delle biciclette per bloccare le porte delle case dall’esterno. Il rischio in questo momento è la carenza di cibo e altri generi di prima necessità per gli abitanti che non possono uscire di casa.