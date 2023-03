Covid, l’Oms: -40% dei casi a livello mondiale ma in Europa c’è la risalita

Ecco quali sono le varianti più diffuse

Dal 13 febbraio al 12 marzo 2023 sono stati segnalati 4,1 milioni di nuovi casi di Covid-19 nel mondo pari a -40% rispetto ai 28 giorni precedenti, ma in Europa crescono del 20%. I decessi, nello stesso arco di tempo, sono stati invece 28.000, pari a -57% a livello globale e con un calo anche in Europa di circa il 26%. Lo indica il bollettino settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che aggiorna a 760 milioni i casi da inizio pandemia e a oltre 6,8 milioni le vittime, mentre le varianti Gryphon e Kraken continuano a aumentare e sono diventate dominanti in 5 regioni, ad eccezione del Pacifico occidentale.

A livello nazionale, il numero più alto di nuovi casi a 28 giorni è stato segnalato dagli Stati Uniti (919.961 nuovi casi, -21%), Giappone (380.898 nuovi casi, -77%), Cina (370.020, -71%), Federazione Russa (350.376, +62%) e Germania (338.306, +10%). Il numero più alto di nuovi decessi a 28 giorni sono stati segnalati dagli Stati Uniti (9.303 nuovi decessi, -35%), Giappone (2.598, -69%), Regno Unito (2.217, -25%), Brasile (1.648, -32%) e Cina (1.586, -92%).

Il panorama delle varianti è caratterizzato, spiega l’Oms, da un continuo aumento della prevalenza di XBB, detta Gryphon, segnalata per la prima volta a agosto 2022 e che da allora si è diffusa in 115 Paesi. A causa del vantaggio di crescita di questa variante ricombinante, è stata anticipata la già prevista sostituzione delle precedenti varianti circolanti. L’Oms sottolinea però come, sia XBB che XBB.1.5, detta Kraken, hanno “un livello simile di rischio rispetto agli altri lignaggi Omicron” e “non sono associati a un aumento della gravità della malattia o della mortalità”.