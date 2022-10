Covid, Mattarella: “Non è vinto ma il peggio è alle spalle”, addio al bollettino

La svolta politica è voluta del nuovo governo

‘Dopo oltre due anni e mezzo di pandemia, non possiamo ancora proclamare la vittoria. Ma sentiamo che il periodo più drammatico è alle spalle’, avverte il presidente della Repubblica Mattarella, celebrando al Quirinale la Giornata della Ricerca.

Sul Covid arriva intanto la svolta politica del nuovo governo.

Mentre la Lega punta a cancellare le multe ai no vax, il ministro della Salute Schillaci annuncia il reintegro in servizio dei medici sospesi e interrompe la pubblicazione quotidiana dei numeri dei casi, il bollettino d’ora in poi sarà settimanale.