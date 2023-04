Covid, nell’ultima settimana 33% di reinfezioni

Lo rileva il Report esteso dell'Istituto superiore di Sanità

1' DI LETTURA

Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni da Covid-19 con il 33,3% risulta stabile rispetto alla settimana precedente (33,7%). In totale, dal 24 agosto 2021 al 5 aprile 2023 sono stati segnalati 1.834.130 casi di reinfezione, pari all’8,6% del totale dei casi notificati nello stesso periodo (stabile rispetto alla scorsa settimana). Lo rileva il Report esteso dell’Istituto superiore di Sanità (Iss) che accompagna il monitoraggio settimanale sull’andamento delle infezioni in Italia.

Per quanto riguarda il tasso di incidenza dei casi Covid a 7 giorni, risulta in diminuzione in tutte le fasce d’età con il dato più elevato negli over 80 (57 casi per 100.000) e il valore più basso nella fascia 0-9 anni con 13 casi per 100.000 abitanti. Nella popolazione in età scolare, stabile rispetto alla scorsa settimana la percentuale di casi segnalati rispetto al resto della popolazione (9%).

Nell’ultima settimana, il 23% dei casi è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 24% nella fascia d’età 5-11 anni, il 53% nella fascia 12-19 anni. Dall’inizio dell’epidemia sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid-19 4.838.457 casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 25.922 ospedalizzati, 584 ricoverati in terapia intensiva e 90 deceduti. Tra gli operatori sanitari stabile rispetto alla settimana precedente la percentuale di casi rispetto al resto della popolazione, 4,6% rispetto al 4,5% della settimana precedente (dato suscettibile di variazioni per possibili consolidamenti successivi).