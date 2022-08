Covid, più di 11mila positivi – il bollettino

Le vittime sono oltre cento

1' DI LETTURA

Sono 11.976 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 26.662. Le vittime sono 113, in aumento rispetto alle 74 di ieri. Il tasso è al 15,8%, stabile rispetto al 16% di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 75.602 tamponi. Sono invece 339 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 23. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 9.052, cioè 126 in più rispetto a ieri.

Gli italiani positivi al Coronavirus tornano a scendere verso la quota un milione: sono attualmente 1.054.167, ovvero 40.789 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.325.402 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 173.249. I dimessi e i guariti sono 20.097.986 con un incremento di 52.651