Covid, proroghe e lavoratori, Razza: “Norma per stabilizzare”

Ore decisive per il futuro dei lavoratori.

La discussione, anche via social, sul futuro dei lavoratori dell’emergenza Covid continua. Ecco un post su Facebook dell’ex assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza: “Non è tempo di esprimere solidarietà al personale che in tutti questi mesi ha garantito in Sicilia la efficacia del sistema di contrasto al Covid-19. Sono centinaia le persone che in ogni provincia dell’Isola hanno alimentato il flusso dei dati e organizzato una macchina complessa che ha erogato milioni di prestazioni sanitarie. E quando dico milioni, non esagero per nulla”.

“Nelle prossime ore – scrive Razza – grazie al lavoro di FdI coordinato dal deputato nazionale Francesco Ciancitto ed al quale hanno contribuito i parlamentari siciliani del partito (a Roma come a Palermo), sapremo se la norma di legge che individua un percorso di stabilizzazione, con regole chiare e senza alcun favoritismo, riuscirà ad entrare nella manovra finanziaria alla Camera. Intanto l’emendamento è tra i c.d. ‘super-segnalati’. Un risultato dodici mesi fa non raggiunto. Quindi, aspettiamo con fiducia e fino ad allora non è corretto che si dica altro, tranne: grazie, ragazzi. Io voglio credere e credo che si possano trovare soluzioni, perché non è una questione politica o di parte. Non siete soli”.

La mini-proroga

Nel frattempo, come abbiamo scritto, in Sicilia, sulla scorta delle decisioni prese dalla Regione Abruzzo, si va verso la mini-proroga degli amministrativi, dando per scontato il prolungamento del contratto per il personale sanitario. Una mossa a Palermo, con un occhio a quello che succede a Roma. (rp)