Covid, non solo medici: la mini-proroga degli amministrativi

Le ultime e un po' inattese novità.

Anche i lavoratori amministrativi dell’emergenza Covid avranno una proroga, una ‘mini-proroga’, secondo quanto suggeriscono fonti di Palazzo d’Orleans. Sarà una specie di test per capire ruoli, funzioni e utilità. Mentre appariva già scontata la proroga del personale sanitario. (nella foto, l’hub della Fiera)

Si tratta di un primo passaggio che potrebbe essere seguito da altri, con un occhio a Roma. E’ una decisione molto attesa dal ‘popolo del Covid’ che riporta un po’ di serenità nell’ambiente, dopo le ultime notizie che erano apparse, osservate da quel punto di vista, non troppo rassicuranti. Di fatto si tratta di una boccata d’ossigeno e della sperimentazione di un modello di Sanità a largo raggio.

Le strutture commissariali andrebbero comunque verso la chiusura, ma chi ha affrontato la pandemia continuerà, per un po’, a svolgere il suo compito. A giorni il provvedimento dovrebbe essere nero su bianco. Sempre secondo fonti di Palazzo d’Orleans, è stato il presidente della Regione, Renato Schifani, a intervenire di persona sul tema. D’altra parte, come abbiamo scritto più volte, viviamo un momento sospeso con il ritorno alla normalità un po’ offuscato dall’ostinata presenza del coronavirus. Un dato di cui è consapevole l’assessore alla Salute, Giovanna Volo, non a caso un tecnico del settore.

Ed ecco notizia che piomba all’improvviso e che farà passare un Natale sereno a tutto il personale, sulla scorta di una scelta analoga compiuta dall’Abruzzo. Poi, si vedrà. (rp)