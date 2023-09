Covid, Schillaci: “Nuovo vaccino la prossima settimana, sarà gratis”

In via di definizione i canali attraverso cui sarà somministrato

ROMA – È in arrivo il nuovo vaccino anti-Covid. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, annuncia che il siero potrebbe essere disponibile già nella prossima settimana e sarà gratis per tutti.

“Il vaccino è un presidio fondamentale”

Il vaccino, ha ricordato il ministro, “è un presidio fondamentale” ed è raccomandato per le categorie fragili, gli ultrasessantenni, le donne in gravidanza e gli operatori sanitari. Sarà “gratis per tutti, come è stato finora, anche per chi non rientra nelle categorie per cui è raccomandato”. Sono ancora in via di definizione, invece, i canali attraverso cui sarà somministrato.

“Stiamo valutando la distribuzione con le Regioni: conteremo probabilmente sulle farmacie ma soprattutto sui medici di medicina generale”, ha chiarito Schillaci.

“Siamo tranquilli, non c’è allarmismo”

Il ministro commenta anche il recente aumento dei contagi: “È un dato in linea con le nostre aspettative – afferma – . Veniamo da un periodo estivo in cui c’è stato un grosso movimento di persone. Siamo tranquilli, non c’è nessun allarmismo. I dati che più ci interessano sono quelli delle persone che si ricoverano e, ancora di più, quelli delle persone che finiscono in terapia intensiva. Questi dati sono trascurabili, quindi siamo sereni e fiduciosi”.