Covid, in Sicilia nuovo aumento dei positivi: Palermo in testa

Altri 6 mila casi nell'Isola, la mappa del contagio

Sono 6.099 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 31.025 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 2.516. Il tasso di positività sale al 19,6% ieri era al 14,4%. L’isola è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 233.395 con un incremento di 3.293 casi. I guariti sono 3.919 mentre le vittime sono 24 portano il totale dei decessi a 9.767. LEGGI ANCHE: ‘Covid, più ricoveri con la terza dose: chi sono i pazienti a rischio’

I ricoveri e la mappa del contagio

Sul fronte ospedaliero sono 941 ricoverati con 16 casi in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 59, sei casi in meno rispetto a ieri. Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 1.349 casi, Catania 756, Messina 1.385, Siracusa 702, Trapani 487, Ragusa 662, Caltanissetta 452, Agrigento 1.244, Enna 179.