Covisian, Carmelo Miceli: “Governo obblighi Ita alla presenza”

Il deputato annuncia la richiesta al ministro Orlando

PALERMO – “Non molleremo di un millimetro, perchè il lavoro non si tocca, come ormai urlano ogni giorno in piazza gli ex lavoratori Almaviva. Un grido disperato che Ita e Covisian in modo scellerato hanno deciso di non ascoltare”. Lo dice il deputato del Pd Carmelo Miceli che nei giorni scorsi ha organizzato una riunione in videocollegamento con la presidente della Commissione Lavoro alla Camera Romina Mura, i lavoratori del call center di Palermo e Rende e le loro delegazioni sindacali.

“Abbiamo confermato il nostro sostegno e ribadito ai lavoratori che non ci fermeremo finché non sarà data soluzione positiva alla vertenza. La nostra attenzione è sulle audizioni dei vertici di Ita e Covisian che il Presidente della Commissione Romina Mura ha convocato in Parlamento per la prossima settimana. Nessuna delle aziende pensi di lasciare per strada le lavoratrici ed i lavoratori”.

Miceli lancia anche una proposta: “Chiederò al ministro Orlando di intervenire per congelare le attuali posizioni fino a quando Ita non spiegherà quali soluzioni vorrà mettere sul tavolo per garantire la continuità occupazionale. Se la compagnia di bandiera deciderà ancora una volta di non presentarsi chiederò direttamente al presidente del consiglio Draghi di prendere seri e urgenti provvedimenti”.