Spaccia crack e marijuana in via Moncada, arrestato

Operazione di controllo del territorio del Commissariato Librino

CATANIA – Il personale del Commissariato Librino, durante una serie di controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere, ha indagato in stato di arresto L. E., classe 1994, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, mentre si trovava in Viale Moncada.

L’uomo è stato trovato in possesso di 199,83 grammi di crack, 49,31 grammi di marijuana, 240 euro in banconote, 2 bilancini e altro materiale di confezionamento; la droga era già confezionata in centinaia di dosi pronte alla vendita.

L’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione; tutta la droga è stata sequestrata.

Il controllo del territorio

Durante altri controlli, un uomo è stato indagato in stato di libertà per omessa custodia di armi e un 44enne è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. Inoltre, una coppia è stata indagata per oltraggio, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e disturbo al riposo delle persone: a seguito della denuncia sporta da un cittadino ritenutosi offeso dalla condotta dei denunciati, agenti del Commissariato hanno effettuato un controllo al quale i due si sono fermamente opposti.

Inoltre, 2 soggetti sono stati indagati in stato di libertà per inosservanza delle prescrizioni del Daspo a cui erano sottoposti, poiché non hanno assolto all’obbligo di presentazione presso gli uffici del Commissariato durante la competizione sportiva.

Controlli sono stati effettuati anche “su strada”: un uomo di 61 anni è stato indagato in stato di libertà per evasione; un pregiudicato di 26 anni è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di abuso edilizio e gestione illegale di rifiuti speciali: nella circostanza, gli è stato anche notificato il provvedimento di avviso orale firmato dal Questore. Inoltre, un soggetto è stato indagato per il reato di maltrattamenti familiari, un altro per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.