"Nessuna ideologia"

PALERMO – “Il Ponte sullo Stretto se si fa è un’opportunità, parliamo, alla fine, di una strada e una strada non è né di destra né di sinistra, non ci può essere ideologia”. Così il presidente dell’Antimafia siciliana, Antonello Cracolici (Pd), intervenendo all’Assemblea regionale di Confcooperative, in corso a Palermo.