Interrogazione a Schifani

PALERMO – Un nuovo concorso per agenti forestali in Sicilia. La richiesta arriva dal deputato regionale del Partito democratico, Antonello Cracolici, che ha presentato una interrogazione al riguardo. “Nel 2020 è stata approvata la norma che autorizzava l’avvio delle procedure concorsuali per assumere nuovi agenti forestali, ma da allora il bando è ‘fermo’ – dice Cracolici – sulla base di diverse pronunce del Consiglio dei ministri e due sentenze della Corte costituzionale, per carenze procedurali e mancanza di copertura finanziaria. Chiediamo dunque di attivare le procedure per un nuovo bando, che abbia questa volta le carte in regola, per assumere tramite concorso i primi 46 agenti forestali”.

Interrogazione a Schifani, Pagana e Messina

L’interrogazione è rivolta, oltre a Schifani, all’assessore regionale al Territorio Elena Pagana e all’assessore alle Autonomie Locali Andrea Messina. “In ogni caso chiediamo che il nuovo bando possa fare salve le istanze già presentate”, conclude Cracolici.