Crédit Agricole Italia, ok al bilancio e nomina del nuovo CdA

Giampiero Maioli Presidente, Hugues Brasseur Chief Executive Officer e ad

L’Assemblea dei Soci di Crédit Agricole Italia riunitasi oggi ha approvato il bilancio 2024 nominando il nuovo Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027.

Approvate le candidature espresse nel corso del Consiglio di Amministrazione dello scorso 12 febbraio, che vedono Giampiero Maioli Presidente e Hugues Brasseur Chief Executive Officer e Amministratore Delegato, che assumerà la carica di Senior Country Officer. Due nomine nel segno di una continuità territoriale e strategica, che evidenziano la centralità del panorama italiano per il Gruppo Crédit Agricole.

“Valori saldi”

“È con un misto di orgoglio e gratitudine che lascio il ruolo di Presidente. In questi anni abbiamo affrontato con successo molte sfide, sempre con l’obiettivo di supportare al meglio i nostri territori. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno condiviso questo viaggio con me: gli Azionisti, gli Amministratori, i colleghi, i clienti e i partner. Sono fiducioso che la banca continuerà a mantenere saldi i valori che ci hanno sempre guidato” ha affermato Ariberto Fassati.

“Ulteriore passo verso il futuro”

“Abbiamo costruito insieme in questi anni qualcosa di più di una banca: abbiamo creato una comunità, un sistema di valori e una realtà che ha saputo innovare e crescere nel Paese, parte di un grande Gruppo Internazionale, che conserva un forte legame con i territori. Oggi annunciamo un ulteriore passo verso il futuro, sono certo che le competenze di tutti i collaboratori e la visione strategica del top management ci consentiranno di proseguire il percorso di successo intrapreso in Italia” ha dichiarato Giampiero Maioli.

“Valorizzare il patrimonio”

“Sono onorato di assumere la guida di Crédit Agricole Italia, di tornare in questo Gruppo per condurlo verso il suo prossimo capitolo di ulteriore sviluppo. Il nostro team ha costruito solide fondamenta e gode di un’eccellente reputazione sul mercato. La mia priorità sarà quella di valorizzare questo patrimonio, rafforzando sempre più il nostro impegno nei confronti dei collaboratori, dei clienti e degli stakeholders, per continuare il percorso di crescita che ci ha da sempre contraddistinto” ha commentato Hugues Brasseur.

L’organigramma

L’Assemblea ha ringraziato calorosamente il Presidente uscente Ariberto Fassati, in carica dal 2007 e che ha partecipato alla costruzione del Gruppo Crédit Agricole in Italia per oltre 40 anni. Alla vicepresidenza è stata confermata l’imprenditrice Annalisa Sassi, che verrà affiancata da Jérôme Grivet, Deputy CEO di Crédit Agricole S.A.

In aggiunta sono stati riconfermati in CdA i seguenti Amministratori: Gino Gandolfi, Anna Maria Fellegara, Christine Gandon, Nicolas Langevin, Hervé Le Floc’h, Michel Le Masson, Nicolas Denis. A questi si aggiungono i nuovi Consiglieri, Maria Anghileri, Valentina Aureli, Matteo Melley e Véronique Raccoussot-Sorosina.

Il collegio sindacale

Sono stati infine confermati i membri del Collegio Sindacale. Il Presidente è Luigi Capitani, i sindaci effettivi sono Maria Ludovica Giovanardi, Francesca Michela Maurelli, Germano Montanari, Enrico Zanetti. I membri supplenti sono Alberto Guiotto e Chiara Perlini.

L’Assemblea di Crédit Agricole Italia ha provveduto altresì ad approvare il bilancio di esercizio. Che si è chiuso con un utile netto consolidato civilistico pari a 808 milioni di euro. Registrando un incremento del +14,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’insieme delle entità del Crédit Agricole in Italia, anche grazie al continuo e costante incremento delle sinergie, ha fatto registrare nel 2024 un risultato netto aggregato di 1,556 miliardi di euro (+19% a/a) – di cui 1,254 miliardi di pertinenza del Gruppo Crédit Agricole – e 102 miliardi di euro di finanziamenti all’economia.

Il gruppo Crédit Agricole

Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con un Gruppo composto, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (Crédit Agricole Leasing Italia, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (CA Factoring), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (CA Vita, CA Assicurazioni, CA Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management e CA Indosuez Fiduciaria).