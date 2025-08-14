Palermo, Inzaghi: “Con la Cremonese speriamo di fare una grande gara”

Il tecnico: "Gomis? Bardi è una garanzia, valuteremo con la società il da farsi"

Filippo Inzaghi presenta Cremonese-Palermo. Il tecnico dei rosanero, a due giorni dal match di Coppa Italia, ha detto la sua ai microfoni ufficiali del club in merito al primo impegno ufficiale di Brunori e compagni. I siciliani scenderanno in campo sabato 16 agosto alle ore 21.15, allo stadio “Zini”, per la gara valida per i trentaduesimi di finale della competizione nazionale.

“Siamo contenti, si inizia a fare sul serio, la squadra si è preparata al meglio. Speriamo di fare una grande partita. Andiamo ad affrontare una squadra che farà la Serie A, speriamo di essere all’altezza e fare una grande gara. Sono felice dell’atteggiamento e della voglia. Mi auguro che la squadra faccia vedere poi in campo ciò che mi fa vedere quotidianamente. Comunque sono molto soddisfatto. C’è grande entusiasmo, speriamo di alimentarlo gara dopo gara, sono curioso anche io di vedere le risposte dei miei giocatori”.

“Sono molto felice dal primo giorno che ho scelto Palermo – prosegue Inzaghi -. Per me è sempre stata una emozione grandissima. So che ci sono tante aspettative nei miei confronti, ringrazio la gente perché contro il Manchester City è stato qualcosa di meraviglioso. Mi sembra di aver sempre allenato il Palermo e di aver regalato tante gioie a questi tifosi e invece non ho ancora fatto nulla. La credibilità che mi accompagna è motivo di soddisfazione e per dare tutto me stesso per rendere la gente orgogliosa di me”.

Poi l’allenatore ha parlato ancora della Cremonese: “La Cremonese è una squadra di Serie A con un ottimo allenatore e che si è rinforzata. Ci sono tutti i presupposti per fare una grande partita oltre al risultato. Mi aspetto di vedere una squadra che lotta, aggredisce, che ha personalità. Mi auguro di avere questi riscontri”.

“Scenderà un campo la solita formazione – aggiunge il tecnico -, cambierò qualche giocatore ma non troppi, non possiamo stravolgere la formazione. Ci saranno tre o quattro giocatori nuovi rispetto alla partita contro il City. Voglio dare la possibilità a tutti di farsi vedere e minutaggio a tutti. Speriamo di fare una grande partita”.

Infine Inzaghi ha parlato anche dello stop di Gomis: “Sono molto dispiaciuto per lui, si è impegnato tantissimo ed è un ragazzo straordinario. Adesso deve pensare solo a guarire. Abbiamo la fortuna di avere una garanzia con Bardi, ha pochi allenamenti ma ha tanta esperienza e l’anno scorso è stato uno dei migliori portieri della Serie B penso. Senza dargli troppe responsabilità dato che si allena con noi da pochi giorni, ma giocherà perché è un portiere molto affidabile. Con la società poi valuteremo il da farsi”.