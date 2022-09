Crisi energetica, con inverno freddo rischio blackout anche per i cellulari

Durante l'inverno i telefoni cellulari potrebbero diventare muti in tutta Europa

L’emergenza energetica minaccia l’Europa e potrebbe entrare nelle vite di ciascuno non soltanto per il rischio che si debba risparmiare sul riscaldamento ma anche perchè potrebbero saltare le reti di telefonia mobile. A scriverlo è l’agenzia Reuters: durante l’inverno i telefoni cellulari potrebbero diventare muti in tutta Europa per effetto delle interruzioni di corrente elettrica. Una paura questa condivisa anche i rappresentanti dell’industria delle telecomunicazioni.

Il rischio aumenta se si considera che in molti paesi europei non ci sono abbastanza sistemi di backup per gestire interruzioni di corrente diffuse. Paesi dell’Unione Europea, tra cui Francia, Svezia e Germania, sono al lavoro per garantire che le comunicazioni possano continuare anche se i blackout dovessero esaurire le batterie di backup installate sulle migliaia di antenne cellulari sparse sul loro territorio.

Ad esempio il gestore della rete elettrica Enedis ha presentato al governo francese un piano per consentire alla rete tlc di sopportare interruzioni dell’elettricità fino due ore. Enedis ha inoltre comunicato che è in grado di isolare sezioni della rete per assicurare energia ai clienti prioritari, come ospedali, installazioni industriali chiave e strutture militari, a cui potrebbero aggiungersi le reti tlc.

Stesse preoccupazioni ci sono in Svezia e Germania. Gli operatori italiani chiedono inoltre che la rete mobile sia esclusa da qualsiasi interruzione di corrente o interruzione del risparmio energetico. La questione verrà affrontata con il nuovo governo.

Anche produttori di apparecchiature per la telefonia come Nokia ed Ericsson stanno lavorando con gli operatori per mitigare l’impatto di un’eventuale penuria di energia, hanno affermato fonti che hanno familiarità con la questione. Per risparmiare energia, le società di telecomunicazioni stanno sperimentando software per ottimizzare il flusso del traffico, “spegnere” le torri quando non sono in uso ed eliminare diverse bande di spettro.