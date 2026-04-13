 Crisi energetica, von der Leyen "Misure tempestive per i più vulnerabili"
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Crisi energetica, von der Leyen “Misure tempestive per i più vulnerabili”

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