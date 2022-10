Crisi Italia-Francia: ‘sappiamo badare a noi stessi’, poi le scuse

Il presidente Mattarella ha reagito alle parole della ministra francese Laurence Boone

Le parole della ministra francese Laurence Boone, che in un’intervista aveva detto di voler vigilare sul “rispetto dei diritti e delle libertà in Italia” provoca la reazione delle istituzioni italiane. Il presidente della Repubblica Mattarella commenta seccamente che “L’Italia sa badare a sé stessa”.

Giorgia Meloni chiede di smentire altrimenti si tratta di un'”inaccettabile ingerenza esterna”.

“C’è curiosità sul futuro governo, ma non preoccupazione”, assicura il premier Draghi. In serata il dietrofront di Parigi: “Le frasi di Boone sono state semplificate, non vogliamo dare lezioni. La Francia rispetta la scelta democratica degli italiani.