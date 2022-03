Crisi Ucraina, il prezzo del gas balza ai massimi storici

Volano anche le quotazioni del petrolio per l'ipotesi di uno stop dell'import dalla Russia

ROMA – Balzo del gas ai massimi storici con gli effetti della guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia. Ad Amsterdam il prezzo schizza a 225 euro, +17%. Volano anche le quotazioni del petrolio per l’ipotesi di uno stop dell’import dalla Russia: il greggio del Texas guadagna l’8,62% a 125,76 dollari al barile; il Brent a 129,48 dollari, +9,63%. Ma la guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia incidono anche sui prezzi di oro e materie prime. Il lingotto tocca i 2.000 dollari l’oncia, poi segna 1.980 dollari, +0,5%. Il rialzo maggiore è del Nichel +16%. In tensione anche alluminio (+2%) e rame (+3%). Corre il palladio +5,2%. Lasciano la Russia Netflix e TikTok.

Intanto le Borse asiatiche chiudono in profondo rosso la prima seduta della settimana. Sui mercati pesano gli effetti della guerra in Ucraina e le sanzioni imposte alla Russia. Nuovo balzo delle materie prime, tra cui petrolio e gas, mentre si discute su nuove sanzioni tra cui il divieto di importare il petrolio da Mosca. Tokyo -2,94%, con l’indice ai minimi in 16 mesi. Sul mercato valutario lo yen si indebolisce a 114,90 sul dollaro, mentre si apprezza poco sopra a 125 sull’euro. Hong Kong -3,4%, Shanghai -2,2%, Shenzhen -2,9%, Seul -2,3% e Mumbai -2,2%.