Crisi ucraina, Trump: “Vi dico perché Putin è un genio”

Le parole dell'ex comandante in capo

Dopo il suo ritorno su un social tutto suo, l’ex presidente degli Stati Uniti d’America Donal Trump dice la sua sulla crisi ucraina. Vladimir Putin? “È un genio”. Così, mentre l’attuale comandante in capo americano Joe Biden annuncia pesanti sanzioni contro Mosca, Trump, in un’intervista rilasciata al programma radiofonico “The Clay Travis & Buck Sexton Show”, afferma che ciò che sta facendo il presidente russo è incredibile. “Geniale” secondo il magnate, dal punto di vista della tattica.

“Conosco molto bene Vladimir Putin – ha detto il tycoon – e con l’amministrazione Trump non avrebbe mai fatto quello che sta facendo ora, assolutamente no!”. Secondo Trump, Biden non avrebbe idea di cosa sta accadendo, e avrebbe agito in modo errato: “Se la crisi fosse stata gestita correttamente, non c’era assolutamente motivo per cui si verificasse la situazione in atto”.

Poi Trump lancia al provocazione: “Questo è un genio. Putin dichiara che una grande porzione dell’Ucraina indipendente. Quanto è intelligente?”. Stando all’analisi dell’ex presidente Usa, la Russia entrerà e farà il peacekeeper. “È la forza di pace più forte che abbia mai visto. C’erano più carri armati di quanti ne abbia mai visti e sai qual è stata la risposta di Biden? Non c’è stata risposta e tutto ciò è molto triste”.

Trump è intervenuto in maniera decisa anche riguardo cosa sta accadendo sul fronte economico. Ha spiegato, infatti, che Putin non solo “sta ottenendo ciò che ha sempre voluto”, ma sta diventando grazie dell’impennata dei prezzi del petrolio e del gas “sempre più ricco”.

