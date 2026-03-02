Sindacato, Cristaldi eletto segretario generale della Uil Fpc Catania

Il primo congresso della nuova organizzazione che riunisce UilCom e UilPoste

CATANIA – “Non stanchiamoci mai di dire la nostra, dimostrando sempre coraggio!” È l’appello all’impegno sindacale lanciato nella sua relazione da Gaetano Cristaldi, eletto oggi segretario generale dal congresso catanese della Uil Fpc. La nuova organizzazione di categoria nasce da UilCom e UilPoste: “Una unificazione che ci consegna un compito preciso: non sommare ma costruire”, ha affermato Eugenio Cambria che è stato votato come segretario generale aggiunto.

Al tavolo di presidenza il segretario nazionale organizzativo UilPoste Aurelio Imparato, i segretari di UilCom e UilPoste Sicilia Marco Scramuzza e Umberto Gentile, la segretaria della Uil di Catania Enza Meli, delegate e delegati hanno anche scelto la Segreteria che collaborerà con Cristaldi e Cambria. È composta dal segretario organizzativo Francesco Siciliano, da Valeria Wanausek e Mauro Cossu. Tesoriere, Gabriella Verna.

Gaetano Cristaldi ha ricordato nel suo intervento alcune vertenze-chiave di questi anni, a partire da Almaviva: “Siamo ancora in attesa – ha detto – che parta il progetto del numero unico 116-117 ma è evidente che quando entra in gioco la politica, pur animata da buone intenzioni, i tempi si dilatano. Le persone sono disperate, preoccupate e affamate anche a causa di una Naspi che, nella stragrande maggioranza dei casi, è risultata errata. Non dobbiamo mollare ma è necessario incalzare la politica regionale affinché mantenga la promessa”.

Quindi, “il calvario” delle lavoratrici e dei lavoratori del call-center Mics: “La committente Enel non ha tenuto fede agli impegni, dimenticandosi delle proprie responsabilità sociali e lasciando nello sconforto circa 120 famiglie in un territorio, come il nostro, dove la ricollocazione lavorativa risulta essere solo un miraggio”.

Di luci e ombre nel comparto postale ha parlato Eugenio Cambria: “In molte realtà si lavora al limite. Carichi crescenti, sostituzioni insufficienti, pressione sui tempi e spesso l’idea che l’emergenza sia diventata normalità. Serve una linea netta: organici adeguati, organizzazione del lavoro sostenibile e rispetto della professionalità”. Il segretario aggiunto Uil Fpc ha, inoltre, esclamato: “La sicurezza non è negoziabile. E ciò significa affrontare con serietà il tema delle aggressioni e le situazioni di rischio con l’utenza, come quello dello stress lavoro-correlato”.

La Uil Fpc è anche il sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori del Teatro. Gaetano Cristaldi s’è detto “preoccupato” per lo stato del settore soffermandosi, poi, sul Bellini: “Oltre la cronica carenza di organico, è inconcepibile che si continuino a pagare in ritardo le spettanze soprattutto ai precari. A marzo 2026, questo personale aspetta ancora il pagamento degli straordinari del 2024 e del 2025!” Sullo Stabile, invece, apprezzamento per la recente assunzione a tempo indeterminato di un dipendente: “Siamo convinti che presto potranno essercene altri, andando così a valorizzare il materiale umano che nel corso di questi anni ha contribuito a rendere il teatro un ente capace di produrre spettacoli di qualità”.

La nascita della Fpc a Catania, infine, è stata salutata così dalla segretaria della Uil etnea, Enza Meli: “La Federazione Poste e Comunicazioni è una gran bella novità per il nostro sindacato, il Sindacato delle Persone. C’era e c’è bisogno, infatti, di un’organizzazione ancora più forte per portare avanti le ragioni di lavoratrici e lavoratori che in questi anni senza di voi, senza di noi, sarebbero rimasti soli dinanzi a insidie, sfide, attacchi di chi ogni santo giorno punta a demolire il diritto di avere diritti per lucrare sulla precarizzazione selvaggia, sul sottosalario e sul ricatto occupazionale”.