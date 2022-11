Criticità dello sport palermitano: incontro a Palazzo delle Aquile

Presenti il capo impianto della piscina comunale e i dirigenti di "Palermo al Vertice"

PALERMO – Le principali criticità dello sport di vertice a Palermo e i cronici problemi della piscina comunale e degli altri impianti cittadini sono stati al centro di un incontro che si è tenuto a Palazzo delle Aquile tra l’assessora allo Sport Sabrina Figuccia, il funzionario dell’Ufficio Sport e capo impianto della piscina comunale Sergio Sparacio e i dirigenti del Consorzio “Palermo al Vertice” Giorgio Locanto, Antonio Coglitore e Oliviero Palma.

I rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno mostrato ampia sensibilità e la volontà di percorrere un cammino comune al fianco delle società sportive e una collaborazione fattiva per generare nuovi impulsi per la comunità sportiva palermitana troppo spesso costretta a fare i conti con frequenti disagi per continuare l’attività, ma allo stato attuale niente di concreto è stato realizzato, neppure il ripristino del sostegno economico alle società interrotto in occasione della pandemia. Questa garanzia è fondamentale e la mancata erogazione delle somme causa grossi problemi di sopravvivenza per la stagione 2022-23, visto che i bilanci dei club avevano fatto affidamento anche su questo tipo di sostegno.

Nel corso dell’incontro si è anche parlato di avviare un sistema di comunicazione integrato attraverso il sito istituzionale “Palermo Welcome” gestito dal Comune di Palermo, di proporre sistemi di transito agevolato agli enti competenti nelle sale dell’aeroporto di Palermo e della possibilità di organizzare una manifestazione multidisciplinare in occasione delle festività natalizie.

“Ci auguriamo – ha dichiarato al termine del confronto Giorgio Locanto, presidente del Consorzio Palermo al Vertice – che il percorso intrapreso conduca in poco tempo alla risoluzione degli endemici problemi che attanagliano la città e tutti gli sportivi palermitani”.