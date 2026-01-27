Crolla costone roccioso nella Madonie, non ci sono danni

L'area interessata si trova distante dal centro abitato ed è priva di abitazioni e di presenza di persone

COLLESANO (PALERMO) – Un costone roccioso è franato oggi pomeriggio a Collesano (Palermo).

Il distacco è avvenuto in contrada Pigno, vicino l’area che sovrasta l’acquedotto comunale. Non ci sono stati danni a persone o cose, il sindaco Tiziana Cascio ha voluto rassicurare i concittadini: “Non ci sono rischi per la popolazione”.

L’area interessata, spiegano dal Comune, si trova distante dal centro abitato ed è priva di abitazioni e di presenza di persone, “risultando pertanto in condizioni di sicurezza”. Il sindaco e i tecnici comunali, in contatto con il dipartimento di protezione civile, continueranno a monitorare l’area.