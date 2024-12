Intervenuti i Vigili del fuoco e i tecnici del Comune

PALERMO – Un muro in tufo confinante tra un condominio e un padiglione dei cantieri culturali alla Zisa è crollato. Nessun ferito. È un’area in disuso da anni nella quale è previsto un intervento di restauro da parte del Comune.

La zona è stata comunque transennata, compresa una rampa che porta a un garage sotterraneo. Sono stati interdetti, in via precauzionale, anche i giardini privati di due residenti del condominio attiguo alla parete venuta giù.

Non ci sono rischi per le abitazioni. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del Comune che, come da prassi in questi casi, compileranno la relazione sullo stato dei luoghi e la consegneranno al sindaco per la firma della relativa ordinanza.

La prossima settimana dovrebbero iniziare i lavori per la messa in sicurezza e per rendere agibili le parti private del condominio. Da ieri i parcheggi condominiali sono interdetti.