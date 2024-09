Crolla palazzina nel napoletano, morta una bambina. 2 persone estratte vive. 3 dispersi

NAPOLI (ITALPRESS) – Una palazzina di due piani è crollata, probabilmente a causa dello scoppio di una bombola di gas a Saviano, nel Napoletano. E’ morta una bambina di appena quattro anni. Due persone sono state recuperate in vita dalle macerie. Si tratta di un bambino e del padre. Restano ancora dispersi gli altri due membri della famiglia, la madre e un figlio. Nessuna traccia anche della persona anziana che abita al piano superiore dello stabile. Secondo quanto riporta Luca Cari, portavoce dei Vigili del Fuoco, al momento non si conoscono ancora le cause del crollo.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma