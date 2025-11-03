Crollo alla Torre dei Conti a Roma: ferito un operaio, uno sotto le macerie

L'intervento dei vigili del fuoco ai Fori Imperiali

ROMA – Crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma.

Sul posto vigili del fuoco e agenti della polizia locale del I Gruppo Centro che hanno chiuso il traffico pedonale e veicolare nel tratto interessato per agevolare l’intervento da parte dei pompieri.

Trasportato in codice rosso in ospedale un operaio soccorso dopo il crollo. L’uomo, di 64 anni, ha riportato un trauma cranico ed è stato portato dal 118 al San Giovanni. Altri due feriti, con lievi traumi, hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Sono quattro in tutto gli operai soccorsi dai pompieri. Secondo le prime informazioni uno è ancora sotto le macerie ma non rischia la vita ed è già stato assistito dal punto di vista sanitario. In un secondo crollo sono venuti giù soltanto dei solai interni.