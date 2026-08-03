La tragedia di Messina, tre indagati: il giorno degli interrogatori

Il primo ad essere sentito l'ingegnere Leone

MESSINA – Sono in corso gli interrogatori dei tre indagati dalla Procura di Messina per il crollo di un edificio nel rione Pistunina.

Il primo ad essere sentito è stato l’ingegnere Pietro Leone, 72 anni, che è alla fine dell’interrogatorio è andato via con il suo avvocato e non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

In corso quello dell’imprenditore Alessandro Panarello, 54 anni, mentre quello dell’imprenditore Pasquale D’Alì è slittato perché è ancora ricoverato in ospedale.

Sono iscritti nel registro degli indagati con le ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Gli interrogati si svolgono davanti alle sostitute procuratrici Anita Siliotti e Antonietta Ardizzone.

I vigili del fuoco restringono l’area di ricerca

Proseguono senza interruzioni le operazioni di ricerca nella zona del disastro. I vigili del fuoco hanno continuato a scavare restringendo progressivamente l’area di intervento grazie all’impiego di squadre specializzate e unità cinofile.

Sotto le macerie risultano ancora dispersi Sara Leone, il cognato Santino Magazzù e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya, che al momento del crollo si trovavano negli appartamenti dell’ultimo piano.

Il bilancio delle vittime è al momento di quattro morti: l’imprenditore Carmelo Leone, proprietario dell’immobile, recuperato venerdì, Rosa Leone e Alessandra Frazzica, giovane commessa del negozio situato al piano inferiore, estratte senza vita sabato. E il corpo di Sara Leone.

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I familiari dei dispersi attendono ancora vicino il posto della tragedia. Tra loro numerosi cittadini della comunità Srilankese che si sono stretti vicino ai familiari di Lhairu Warnakulasuriya.

L’arcivescovo: “Grazie a vigili fuoco e volontari”

“Abbiamo espresso solidarietà e attenzione verso i familiari delle persone scomparse. E il mio ringraziamento è andato ai vigili del fuoco, ai volontari e agli uomini della protezione civile che vedo che sono disponibili in queste tremende situazioni in modo esemplare 24 ore su 24. Questo perché sono delle persone splendide e competenti che hanno molta umanità e abnegazione”. A dirlo l’arcivescovo di Messina monsignor Giovanni Accolla che si è recato stamani sul posto del crollo dell’edificio nel rione di Pistunina.