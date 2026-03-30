 Palazzina disabitata crolla a Licata, si cerca un uomo
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Licata, crolla una palazzina: si cerca un uomo tra le macerie

vigili del fuoco
L'immobile era pericolante
Agrigento
di
1 min di lettura

LICATA (AGRIGENTO) – Una palazzina di tre piani, in via Soldato d’Andrea a Licata (Agrigento), ufficialmente disabitata perché pericolante, è crollata. La costruzione era transennata poiché a rischio crolli ma a quanto pare veniva a volte abitata da senza casa o immigrati irregolari. “L’allarme è stato lanciato al 112 da un extracomunitario. L’uomo ha detto che erano in tre in quella palazzina. Lui e un altro, sono riusciti a scappare. Il terzo uomo non si sa dove sia”, dice il sindaco di Licata Angelo Balsamo.

I soccorsi a Licata

I soccorritori e le forze dell’ordine non hanno trovato sul posto chi ha fatto la segnalazione al 112. Tutte le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelle del distaccamento di Licata, anche con i mezzi speciali, sono nella zona del crollo. Le unità cinofile dei vigili del fuoco di Catania sono arrivate da Catenanuova, dove erano impegnate in un servizio. Le squadre di movimento terra dei pompieri sono giunte invece da Palermo e da Trapani.

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