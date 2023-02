Cronaca, agguato nel Catanese: spari contro un 51enne

In aggiornamento.

CATANIA. Un cinquantunenne è rimasto ferito in un agguato avvenuto oggi pomeriggio ad Aci Sant’Antonio nel Catanese. L’uomo si trovava nei pressi di un circolo ricreativo quando e’ stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Arrivati i soccorsi, è stato trasporto nel nosocomio di Acireale. Attualmente è in sala operatoria per un delicato intervento. Le condizione sono gravi. A indagare sui fatti sono i carabinieri del comando provinciale di Catania, che non escludono alcune pista.

