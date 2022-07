Csm pubblica le audizioni realizzate subito dopo la strage di via d’Amelio

La pubblicazione avverrà sul sito istituzionale.

1' DI LETTURA

PALERMO – In occasione del trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, il plenum del Csm ha disposto in un ordine del giorno la pubblicazione dei verbali delle audizioni dei magistrati della procura di Palermo, del Procuratore generale e dell’avvocato generale disposte il 22 luglio 1992 e condotte tra il 28 e il 30 luglio dello stesso anno, dal Gruppo di lavoro del Csm. La pubblicazione avverrà sul sito istituzionale.