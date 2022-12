Ct Palermo, la squadra femminile è promossa in Serie A1

Successo nella finale playoff di ritorno giocata in casa conto il Ct Bologna

PALERMO – Obiettivo raggiunto! La squadra femminile del Ct Palermo, dopo il pareggio per 2-2 sulla terra indoor in Emilia Romagna nella gara di andata, ha battuto in casa il Ct Bologna in occasione della finale playoff di A2 ottenendo così la promozione in massima serie.

Le ragazze palermitane, cresciute proprio nel vivaio del circolo del capoluogo siciliano, hanno battuto per 3-0 le bolognesi davanti il pubblico di casa che alla fine del match ha esultato insieme a loro. Federica Bilardo si è imposta 6-0 6-1 contro Nicole Fossa Huergo. Giorgia Pedone ha vinto contro Arianna Zucchini 6-2 6-3 e infine Anastasia Abbagnato ha trionfato per assenza della giocatrice avversaria. In squadra c’è anche la presenza di Virginia Ferrara.

Un salto di categoria che inorgoglisce non poco i due capitani e la dirigenza del Circolo per il fatto di essere stato conseguito da atlete nate e cresciute al Ct Palermo e molto giovani se pensiamo ai 23 anni di Bilardo, ai 19 di Abbagnato e ai 18 di Ferrara e Pedone, le ultime due pluricampionesse italiane in doppio nelle varie categorie juniores.

CT PALERMO – CT BOLOGNA 3-0 (ANDATA 2-2)

Federica Bilardo b. Nicole Fossa Huergo 6-0 6-1

Giorgia Pedone b. Arianna Zucchini 6-2 6-3

Anastasia Abbagnato vince per assenza giocatrice avversaria