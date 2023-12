Tennis, il Ct Palermo maschile si ferma in semifinale di A1: passa Sinalunga

Il sogno si infrange tra le mura amiche del circolo palermitano

PALERMO – Niente rimonta per la formazione maschile di Serie A1 di tennis del Ct Palermo. Dopo il 4-2 maturato nella gara di andata in Toscana, nella semifinale di ritorno il circolo di viale del Fante è stato sconfitto in casa per 3-1 dal Tc Sinalunga, campione d’Italia in carica che vola così nuovamente in finale. Non è bastato il caloroso supporto del numeroso pubblico accorso sugli spalti.

Il club di viale del Fante, però, può consolarsi con la storica finale ottenuta dalla compagine femminile nel massimo campionato italiano. Sabato 2 dicembre, infatti, le ragazze del circolo palermitano hanno battuto in casa, nella semifinale di ritorno, il Tc Rungg, proiettandosi così all’ultimo atto in programma sabato 9 dicembre a Torino (cemento indoor).

La gara di ritorno dei ragazzi

Eccellente la prova messa a segno da parte di Salvatore Caruso, vittorioso in due set ai danni dello slovacco Jozef Kovalik. Il tennista avolese classe 1992 chiude il campionato senza alcuna sconfitta nelle sfide di singolare e con un solo ko nel doppio.

Il 20enne mancino Gabriele Piraino, invece, è stato sconfitto in due set ad opera di Marcello Serafini, così come Riccardo Surano che perde al cospetto del pari età romano Andrea De Marchi. Combattivo e mai domo Alessandro Giannessi, superato in tre parziali per mano dell’altro mancino Matteo Gigante.

I risultati finali

Ct Palermo – Tc Sinalunga 1-3

Salvatore Caruso b. Jozef Kovalik 7-5 6-2

Marcello Serafini b. Gabriele Piraino 6-3 6-1

Andrea De Marchi b. Riccardo Surano 6-0 6-0

Matteo Gigante b. Alessandro Giannessi 6-3 0-6 6-4