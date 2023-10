Il Ct Palermo vicino alle semifinali di Serie A1 con entrambe le squadre

Pareggiano i ragazzi, netta vittoria per la compagine femminile

PALERMO – È una sfida combattuta fino all’ultimo colpo, nessuno si tira indietro e servono ben otto ore per mettere la parola fine all’incontro (dalle 10.00 alle 18.00). Finisce 3-3 la partita della quarta giornata della fase a gironi di Serie A1 maschile tra Ct Palermo e Sc Sassuolo. Netta vittoria, invece, per le ragazze palermitane impegnate a Roma contro il Tc Parioli.

Sfida intensa tra i ragazzi

Incontro dalle tante emozioni presso il circolo palermitano, con quatto top 320 ATP in campo, due per parte. Con questo pareggio i ragazzi guidati da Davide Cocco e dal vice capitano Paolo Cannova salgono a dieci punti, gli emiliani e lo Junior Tennis Perugia seguono con cinque, chiude Bisenzio a uno.

I tre punti per il Ct Palermo li hanno conquistati Salvatore Caruso (296 al mondo), che ha prevalso in tre set a spese di Enrico Dalla Valle numero 316 ATP, Gabriele Piraino, vittorioso sull’altro mancino Federico Bondioli (numero 16 del ranking under 18) e gli stessi Piraino e Caruso vittoriosi nel doppio su Bondioli e Ricci.

Sconfitti invece il mancino ligure, classe 1990, Alessandro Giannessi, 210 al mondo, per mano del numero 196 ATP Raul Brancaccio, Francesco Mineo ad opera di Mattia Ricci e nell’altro doppio Surano e Giacalone da Brancaccio e Dalla Valle. Da segnalare l’esordio assoluto in massima serie da parte del 2007 palermitano Riccardo Surano.

Vittoria netta della squadra femminile

La formazione femminile, capitanata da Alessandro Chimirri e Davide Freni, ottiene i tre punti andando a vincere con un perentorio 4-0 sul campo del Tc Parioli. Le siciliane salgono così a otto punti in classifica e confermano il primato nel girone. Come per i ragazzi, le semifinali della massima serie sono ad un passo.

A rinforzare ulteriormente la rosa delle ragazze ci ha pensato la 32enne mancina olandese, numero 52 al mondo, Arantxa Rus. Con i suoi 5 titoli WTA tra singolare e doppio si è unita alle atlete del vivaio Giorgia Pedone, 320 al mondo, Anastasia Abbagnato, reduce dal successo conseguito al 15.000 dollari di Villena, e Virginia Ferrara. Assente per infortunio la mancina 24enne Federica Bilardo.

Proprio Arantxa Rus si è imposta in due set ai danni di Martina Di Giuseppe. Giorgia Pedone ha sconfitto, sempre in due parziali, Francesca Gandolfi, mentre Anastasia Abbagnato ha prevalso in rimonta sulla 37enne Mandy Minella, ex numero 66 al mondo. Nel doppio, Pedone – Rus hanno superato Minella – Lombardo.