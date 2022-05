Cuffaro: “Catania dovrebbe inquietarsi per i suoi disastri”

Botta e risposta tra l'assessore e l'ex presidente della Regione.

PALERMO – Cuffaro risponde a Catania: si accende la polemica. “Toh…si risente Giusto Catania. Esce dal cancello della discordia e con la sua macchina istituzionale si immette nel turbinio del traffico, lui

può usare la corsia preferenziale e pare, a suo dire, sia anche inquietato per la mia presenza in politica. Certo, è bello sapere che sia la mia presenza ad inquietarlo, anziché inquietarsi per gli altri

mille motivi che riguardano l’esito disastroso con il quale riconsegnano la città di Palermo per cui, sì, avrebbe motivo di inquietarsi”, dichiara il commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro.

“Patetico”

L’ex presidente della Regione lancia un’altra bordata. “Patetico Giusto Catania, inquietati da assessore ancora per qualche giorno, ora che lo puoi, tra poco potrai continuare ad inquietarti ma per fortuna delle palermitane e dei palermitani, non più da

amministratore di questa città. Occhio alle piste ciclabili, alla ZTL e alle corsie di preferenza, non vorrei che con questa inquietudine ti si annebbiasse la vista. Ah dimenticavo, buon lavoro, ancora per poco…”.