Cuffaro: "Termovalizzatori? Se ci fosse stata continuità..."

Il commissario regionale della Dc Nuova.

“Purtroppo i governi non sono stati in continuità con il mio. Se lo fossero stati, oggi avremmo i termovalorizzatori come ce l’hanno le altre regioni e con le stesse agevolazioni del Cip 6”. Lo dice Totò Cuffaro, commissario regionale della Dc Nuova, replicando ai deputati regionali del M5s. “Invece non li abbiamo, le nostre strade sono un immondezzaio a cielo aperto e per di più i siciliani, nelle loro bollette, pagano il Cip 6 e quindi i termovalorizzatori degli altri – aggiunge Cuffaro – Alla faccia dell’economia circolare di cui parlano M5s. E la continuità non c’è stata neanche per l’utilizzo dei fondi europei, i quali sono stati tutti impiegati dal mio governo”. (ansa)