Cultura a Catania, nasce l’Antica galleria Bonfirraro

CATANIA – La fiamma della cultura riaccende il centro storico di Catania. L’ex Antica Libreria di Via Spadaro Grassi 17 torna a nuova vita e si trasforma in Antica Galleria, un nuovo concept store culturale rilevato e rilanciato dalla storica famiglia Bonfirraro, titolare dell’omonimo marchio editoriale.

L’inaugurazione è fissata per domenica 14 dicembre alle ore 17.30, un evento che svelerà un progetto ambizioso nel cuore della capitale barocca etnea.

Libri, vinili e storia siciliana

Il nuovo spazio è stato concepito per essere un vero e proprio “presidio culturale”, come spiega Alberto Bonfirraro, direttore marketing della casa editrice e ideatore dell’iniziativa.

“Antica Galleria non vuole essere una semplice libreria,” afferma Bonfirraro, “ma un luogo in cui il lettore può sfogliare libri che hanno fatto la storia – antichi, rari e introvabili – accanto a opere contemporanee di pregio. Allo stesso tempo, vuole essere un ambiente in cui il suono è presenza costante”, grazie all’inserimento di stampe e vinili.

Il progetto, curato dall’architetto Luca Di Giovanni, è un connubio tra antico e contemporaneo, pensato per celebrare l’identità siciliana, dalle opere letterarie di Verga e Capuana alla musica di Vincenzo Bellini, Franco Battiato e Carmen Consoli.

Un ecosistema culturale aperto

Lo spazio è pensato per accogliere chi cerca la bellezza in un libro, l’originalità di un vinile o la forza di un manifesto, e si inserisce nel percorso di rilancio culturale intrapreso dall’amministrazione comunale, culminato nella candidatura di Catania a Capitale italiana della Cultura.

Salvo Bonfirraro, fondatore e direttore della casa editrice, assicura: “Il nostro sarà uno spazio vivo e dinamico, dove tutto gravita attorno alla cultura: pura, libera, senza fronzoli.”

L’Antica Galleria ospiterà incontri, presentazioni, esposizioni e performance con l’intento di riaccendere la consapevolezza della propria eredità cittadina e avvicinare nuove generazioni al patrimonio culturale siciliano.