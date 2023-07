Cultura, al via Teatri Riflessi

Le 13 compagnie in gara in quel di Zafferana Etnea.

4' DI LETTURA

CATANIA. Da oggi, fino a sabato 15 luglio, il Parco comunale di Zafferana Etnea ospiterà Teatri Riflessi, concorso internazionale di corti teatrali e coreutici della durata massima di 15 minuti. Le 13 compagnie del concorso sono state selezionate tra oltre centotrenta candidature pervenute dall’estero (40%) e da tutto il territorio nazionale.

L’ottava edizione di Teatri Riflessi che apre anche la rassegna estiva Etna in Scena ha uno staff numeroso e partecipato formato dai direttori artistici, organizzatori, tirocinanti e volontari internazionali del Workcamp Lunaria già all’opera da qualche settimana.

Nel frattempo, lo scorso 10 luglio a InCastro Festival ha debuttato Humus Saliens (Terra che danza) ideato per Teatri Riflessi 8 e coordinato da IterCulture, a cura di Erin B. Mee, docente presso la Tisch School of the Arts della New York University: un percorso itinerante di formazione e tutoraggio di giovani coreografi e danzatori finalizzato alla creazione di performance site specific che promuovano il patrimonio materiale e immateriale dei territori e delle comunità con cui si relazionano. I protagonisti del progetto sono gli allievi dell’Avviamento Professionale Danzatori e della Scuola di Scrittura e Storytelling di Viagrande Studios che nel corso di questi mesi hanno lavorato con Valerio Verzin, co-direttore artistico di Teatri Riflessi, ed Erin B. Mee per creare 5 pezzi, ognuno ispirato a una delle figure femminili dell’edizione. A queste opere si aggiunge ‘Butterfly – Cocoon’ di Beatrice Gigliuto. L’appuntamento con le performance site – specific di Humus Saliens é in programma sabato 15 luglio alle ore 18:30.

Tra l’11 e il 12 luglio sono arrivate a Zafferana Etnea anche le 13 compagnie che partecipano al concorso, per dare un primo “assaggio” dei loro corti durante le prove tecniche.

Il programma della giornata

Giovedì 13 si inizia ufficialmente alle ore 16:30 con l’apertura delle aree espositive di StuzzicaMente e i seguenti appuntamenti:

● alle ore 17:00 nell’area Norma si svolgerà il primo incontro di TestiRiflessi per giovani sguardi con Storie della Terra laggiù di Connie Mannella;

sempre alle ore 17:00 nell’area Madama Butterfly Erin B. Mee curerà Viewpoints & Composition, il workshop gratuito di co-creazione per performance site-specific aperto a partecipanti di ogni età, con o senza esperienze precedenti;

● alle ore 17:30 il primo incontro con TestiRiflessi, le presentazioni di libri con Cettina Caliò, Di tu in noi e Veronica Tomassini, L’inganno, curati da Grazia Calanna.

Dalle ore 20:30 inizia la prima semifinale di corti, durante la quale si esibiranno i primi 7 corti:

Tutto il mio amore di Melania Fiore – La Resistenza delle Formiche Teatro | Lazio

Corrente di Beatriz Mira & Tiago Barreiros | Portogallo

Zoe di Sara Baldassare | Lombardia

K(-A-)O di Kenji Shinohe | Giappone – Germania

La vera storia di Turi u Bastaddu e Agatina puntini puntini di Retablo | Sicilia

Gianna di Nello Provenzano | Campania

They’re just joking di Alessia Ruffolo | Germania – Canada

A osservarli e valutare le performance, sarà la Giuria Tecnica delle Semifinali, suddivisa nella Commissione drammaturgia e nella Commissione regia e interpretazione e composte da direttori artistici di festival, rassegne e teatri nazionali, operatori culturali, giornalisti, critici e studiosi di arti performative. La loro valutazione decreterà i cinque finalisti che saranno di nuovo sul palco sabato 15 luglio per l’assegnazione del premio finale Giovanni Di Bella Miglior Corto – Teatri Riflessi 8, attribuito dal giudizio complessivo della Giuria Tecnica della Finale, della Giuria Stampa, di una Giuria di operatori culturali e della Giuria Giovani. Durante le semifinali, saranno altresì presenti la Commissione Stampa, la Commissione Premi Speciali e la Commissione Giuria Giovani con il compito di assegnare le rispettive menzioni dell’ottava edizione, a cui si aggiungeranno il Premio Valentina Nicosia per la miglior Interpretazione e i Premi Giovanni Di Bella per la miglior Regia e per le miglior Drammaturgie (danza, italiana e straniera) assegnati dalla Giuria Tecnica delle Semifinali.

Prossimo appuntamento, venerdì 14 luglio con la seconda semifinale.

Sul sito del festival è possibile visionare il programma completo, con il catalogo dei corti in gara e tutti i dettagli delle aree. L’ingresso a Teatri Riflessi 8 è totalmente gratuito, così come a tutte le attività programmate (workshop e laboratori, esposizioni, presentazioni di libri, laboratori ludo-didattici incontri e dj set).

Teatri Riflessi, Festival internazionale di corti teatrali e coreutici, è organizzato da IterCulture con la collaborazione del Comune di Zafferana Etnea, con il sostegno della Regione Siciliana, di Di Bella Costruzioni s.r.l. e con il patrocinio gratuito del Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea e del DAMS dell’Università di Messina.