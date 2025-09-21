Dalla curva, il no al bullismo dei tifosi rossoazzurri

La marte di Paolo Medico, il quattordicenne di Latina vessato dai compagni di scuola

CATANIA – “Il bullismo non è nel dna, ma è figlio di questa società. Non è difetto di genetica, ma la mancanza di educazione e di etica”. Sono i tifosi della Curva Nord del Catania a commentare dalle gratinate la morte di Paolo Medico, il 14enne di Latina tragicamente vittima, da quanto emerso, di episodi di bullismo a scuola.

Una vicenda che ha scosso l’Italia compresi i supporter etnei, evidentemente. La striscione è stato esposto all’85esimo minuto del match di Serie C tra il Catania e il Sorrento Calcio, finito a reti inviolate.