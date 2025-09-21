 Dalla curva, il no al bullismo dei tifosi rossoazzurri
Dalla curva, il no al bullismo dei tifosi rossoazzurri

La marte di Paolo Medico, il quattordicenne di Latina vessato dai compagni di scuola
CATANIA – “Il bullismo non è nel dna, ma è figlio di questa società. Non è difetto di genetica, ma la mancanza di educazione e di etica”. Sono i tifosi della Curva Nord del Catania a commentare dalle gratinate la morte di Paolo Medico, il 14enne di Latina tragicamente vittima, da quanto emerso, di episodi di bullismo a scuola.

Una vicenda che ha scosso l’Italia compresi i supporter etnei, evidentemente. La striscione è stato esposto all’85esimo minuto del match di Serie C tra il Catania e il Sorrento Calcio, finito a reti inviolate.

