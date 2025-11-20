Cus Catania Rugby premiato dalla FIR: è tra le 34 società che riceverà il Cap

Sono solo quattro i CUS premiati

La FIR, Federazione Italiana Rugby, celebra i suoi club più storici e i traguardi che hanno raggiunto. E lo fa consegnando alle società che tra il 2024 e il 2025 hanno festeggiato l’anniversario di affiliazione da almeno quarant’anni, il prestigioso e iconico Cap tricolore e azzurro, con ricamato l’anno di affiliazione.

Tra le 34 società italiane convocate per la cerimonia di consegna che si svolgerà sabato 22 novembre, c’è anche il Cus Catania, polisportiva che sin dall’anno della costituzione nel luglio del 1947, ha al suo interno la sezione agonistica di rugby. Sezione che da decenni racconta e scrive pagine di storia nel panorama rugbistico italiano.

A rappresentare il Cus Catania Rugby ci sarà il prof Nino Puleo, responsabile della sezione nonché anima ispiratrice e mentore per le nuove leve, che riceverà dal presidente della Fir Andrea Duodo, il Cap azzurro per premiare la storica affiliazione del Cus alla Federazione Italiana Rugby.

Il Cus Catania sarà premiato tra i club della fascia “50 anni di attività”, sebbene gli anni di affiliazione siano in realtà 78, ossia da quando nel 1947, il Centro universitario sportivo etneo ha iniziato a svolgere le attività sportive anche della sezione rugby. Il Cus Catania riceverà il Cap con ricamato l’anno 1975 ossia da quando la Federazione ne riconosce l’affiliazione. Un dato formale che non rinnega la reale attività svolta, e dunque la storicità dell’attività rugbistica del Cus avviata nel 1947.

Puleo: “Contribuito allo sviluppo del rugby”

Sono solo quattro i CUS premiati: Catania e Pavia per i 50 anni, Padova per i 60, e Siena per i 90. Un onore che, a prescindere la discrasia dei registri, certifica e attesta che il Cus Catania Rugby è una delle storiche società affiliate alla Federazione Italiana Rugby.

“Riteniamo importante questa iniziativa della Federazione, con in testa il presidente Duodo – dice Nino Puleo ai microfoni ufficiali -, perché viene riconosciuto il merito alle società che con la loro pluridecennale attività, hanno contribuito allo sviluppo del rugby. Ci inorgoglisce essere tra le prime 34 ad essere celebrate e come Cus tra le 4 premiate. I Caps consegnati alle società tengono conto della storicità della loro attività aldilà dei risultati assoluti raggiunti”.

“La storia del Cus Catania Rugby comincia nel 1947 con le attività sportive rivolte agli studenti universitari prima, e poi dal 1950, con l’attività federale passando dalla serie A degli anni 60, per arrivare ai giorni nostri con 10 categorie e una prima squadra in serie B, presente in maniera continuativa da più di 10 anni. Questo riconoscimento sarà un ulteriore stimolo per fare ancora di più per il nostro movimento rugbistico”, ha concluso Plueo.